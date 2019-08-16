В Жуковском прокомментировали ситуацию с гнездованием птиц рядом с ВПП

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Чайки давно гнездятся в районе свалки вблизи озера Глушица рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель - это связано с большим количеством водоемов рядом с взлетно-посадочными полосами аэропорта, сказал глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский.

"Исторически в этом месте, в пойме реки, на этих озерах, с этой стороны взлетно-посадочной полосы, где находятся эти водные объекты, и с другой стороны также находится Генеральское озеро, Москва-река. Это исторически места гнездования чаек, в основном. Они в большим количестве там находятся, размножаются", - сказал Прохоров во время совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.

Он добавил, что полтора года назад эти участки были переданы от собственника в администрацию. За это время частично площадка была очищена от строительного мусора, который не мог повлиять на орнитологическую ситуацию.

"Прокуратурой не так давно были проведены проверочные мероприятия по всем этим площадкам. Администрация прикладывает все силы по наведению порядка. Там очень больший объем", - заключил глава Жуковского.