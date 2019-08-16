В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турист из России, приехавший на отдых в турецкую Аланью, утонул во время купания в бассейне, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье в пятницу.

"Из органов внутренних дел района Аланья провинции Анталья мы получили сведения, что российский гражданин Сергей Жук утонул в бассейне отеля. Сейчас мы работаем со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовим документы для репатриации тела в Россию", — сказал собеседник агентства.