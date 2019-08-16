Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 отметил смекалку проводников

Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов отметил смекалку проводников во время ЧП.

"По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально - очень смекалистые проводники, быстро сообразили - открыли дверь, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", - сказал Юсупов журналистам в пятницу.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после поступления документов на награждение экипажа A321 формальности будут выполнены в кратчайшие сроки.