Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Жуковском

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360"

По словам коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, у летчика ушибы грудной клетки, но "с ним все будет нормально".

Накануне сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский в оба двигателя Airbus 321, направлявшегося в Симферополь, попали птицы. Пилоты решили сажать самолет в кукурузном поле, находившемся прямо по курсу.

Им удалось успешно приземлиться с убранными шасси и выключенными двигателями.