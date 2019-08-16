Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
По словам коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, у летчика ушибы грудной клетки, но "с ним все будет нормально".
Накануне сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский в оба двигателя Airbus 321, направлявшегося в Симферополь, попали птицы. Пилоты решили сажать самолет в кукурузном поле, находившемся прямо по курсу.
Им удалось успешно приземлиться с убранными шасси и выключенными двигателями.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате ЧП никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.