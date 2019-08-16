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РИА Новости

Пакистан выразил протест Индии из-за столкновений в Кашмире, сообщили СМИ

12:17 16.08.2019
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© AP Photo / Dar YasinВоенный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир. Индия, 12 июля 2016
Военный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир. Индия, 12 июля 2016
© AP Photo / Dar Yasin
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. Пакистан в пятницу выразил Индии "решительный протест" в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии контроля в спорном регионе Кашмир, передает телеканал Geo TV.
Согласно этим данным, директор департамента Южной Азии МИД Пакистана Мохаммад Фейсал вызвал замглавы посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалию, чтобы выразить ему протест в связи с перестрелкой в приграничной зоне.
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Ранее вооруженные силы Исламской Республики заявили, что четверо пакистанских военнослужащих были убиты в Кашмире в ходе столкновений, инициатором которых накануне выступила армия Индии. Также в Исламабаде заявили о пяти погибших с индийской стороны. Нью-Дели эти сообщения категорически отверг.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.
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