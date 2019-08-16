Пакистан выразил протест Индии из-за столкновений в Кашмире, сообщили СМИ

Военный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир. Индия, 12 июля 2016

© AP Photo / Dar Yasin Военный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир. Индия, 12 июля 2016

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. Пакистан в пятницу выразил Индии "решительный протест" в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии контроля в спорном регионе Кашмир, передает телеканал Пакистан в пятницу выразил Индии "решительный протест" в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии контроля в спорном регионе Кашмир, передает телеканал Geo TV.

Согласно этим данным, директор департамента Южной Азии МИД Пакистана Мохаммад Фейсал вызвал замглавы посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалию, чтобы выразить ему протест в связи с перестрелкой в приграничной зоне.

Ранее вооруженные силы Исламской Республики заявили, что четверо пакистанских военнослужащих были убиты в Кашмире в ходе столкновений, инициатором которых накануне выступила армия Индии. Также в Исламабаде заявили о пяти погибших с индийской стороны. Нью-Дели эти сообщения категорически отверг.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.