В МЧС объяснили видео, где вертолет в Сибири "тушит воду"

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Сибирские спасатели прокомментировали видеозапись в интернете, на которой пожарный вертолет набирает воду из реки и тут же сбрасывает обратно, вместо того чтобы лететь к очагу лесного пожара.

Ранее в Youtube появился видеоролик, на котором запечатлен вертолет с водосливным устройством, забирающий реку из водоема. Голос за кадром поясняет, что действие происходит на реке Ангара в Богучанском районе Красноярского края. Автор рассказывает, что летчики "наполняют, улетают за остров и выливают воду в реку" вместо тушения пожаров в тайге. На кадрах видно, как вертолет зачерпывает воду водосливным устройством и выливает обратно, пролетев небольшое расстояние, после чего уходит на второй круг.

"На самом деле на ролике - запись подготовки экипажей вертолетов к работе с водосливным устройством (ВСУ). Если говорить просто, то ВСУ - это огромное резиновое ведро, вмещающее пять тонн воды. Им зачерпывают воду из реки, а затем, открывая нижний клапан, сливают в нужной точке. Перед каждым полетом экипаж должен проверить правильность его закрепления, а также работу слива", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Красноярскому краю.