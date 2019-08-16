Жительница Челябинска получила ожоги ног во время операции на аппендицит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Челябинские следователи начали проверку после того, как 16-летняя пациентка получила ожоги ног во время операции по удалению аппендицита, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 8 августа текущего года при проведении операции по удалению аппендицита в одной из больниц областного центра девушка получила ожоги ног. По данному факту следователем СК проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.