Решение о том, что делать с лежащим в поле А321, примут за три-четыре дня

ЖУКОВСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Решение о том, что делать с А321, лежащим в поле под Жуковским после аварийной посадки, примут в течение 3-4 дней, сообщил замгендиректора управляющей компании аэропорта Жуковский "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.

"Сейчас проходит обследование воздушного судна, в ближайшее время прибудут эксперты, в том числе Airbus, прибудут эксперты дополнительно от "Уральских авиалиний", они уже работают на месте. Также мы только что общались, прибудут лизингодатели. И в течение, думаем, одного-трех-четырёх дней будут приняты решения, какие дальше действия будут производиться с самолетом", - сказал Солодилин.

"Потому что необходимо сейчас, чтобы следственные группы закончили все необходимые мероприятия. И в последующем будет приниматься решение - или его будут каким то образом перетаскивать сюда на территорию аэродрома, или забирать на месте", - добавил он.