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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем

12:12 16.08.2019 (обновлено: 13:29 16.08.2019)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем. Соответствующее видео появилось на официальной странице Минобороны в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как "Охотник" взлетает с аэродрома с неубранным шасси. В полете его сопровождает истребитель Су-30СМ.
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
11 августа, 17:17Новое оружие России
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Первый полет "Охотника" состоялся в начале августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора беспилотник несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, а затем выполнил посадку.
"Охотник" должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27, а также аппаратурой, позволяющей вести оптико-электронную, радиотехническую и другую разведку. При этом на крыле дрона нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Не оно конечно хорошо что он не отражает радиоволны, на радаре не видно, НО он же радиоуправляемый, если я правильно все понимаю, а узкий канал связи для летучего пепелаца не организуешь, его ж любой маломальский радиопеленгатор срисует на раз ... хотя папуасов и ИГИЛ в африке бомбить подойдет, а в остальных конфликтах он участвовать итак не будет.
16 августа, 13:00
ВФВарфоломей Феоклистович
42510267
Без таких "игрушек" эти школы и больницы очень скоро оказались бы в руинах. Например как в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане.
16 августа, 13:52
Кирилл Михаленко
4110008
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