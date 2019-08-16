Прокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки как теракт

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное по статье "теракт" в отношении комбрига украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, при котором пострадал мирный житель, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что при обстреле украинскими силовиками окраин Горловки в четверг вечером был ранен местный житель.
"Следственное управление генеральной прокуратуры ДНР возбудило уголовное дело по факту ранения мужчины в Зайцево", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело заведено в отношении командира 53 отдельной механизированной бригады украинских силовиков, по приказу которого, как считают в ДНР, был открыт огонь по населенному пункту.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР - совершение террористического акта", - добавили в Генпрокуратуре республики. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.