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РИА Новости
Культура

Умер композитор Роман Леденев

12:01 16.08.2019 (обновлено: 16:15 16.08.2019)
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© Фото : Московская государственная консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоман Леденев
Роман Леденев
© Фото : Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов.
"Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <...> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", — говорится в сообщении.
Среди сочинений Леденева — "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, Con sordini ("Маленький реквием") для альта и камерного оркестра, "Русь — зеленая и белоснежная" для оркестра, а также "Концертная речитация" для виолончели с оркестром.
Он также написал музыку к кинофильмам "Ход конем", "Зной", "Крылья", "Вся королевская рать", "Странная женщина", "Атланты и кариатиды" и другим.
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