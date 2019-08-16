Умер композитор Роман Леденев

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев умер на 89-м году жизни. Об этом Советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов.

"Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <...> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", — говорится в сообщении.

Среди сочинений Леденева — "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, Con sordini ("Маленький реквием") для альта и камерного оркестра, "Русь — зеленая и белоснежная" для оркестра, а также "Концертная речитация" для виолончели с оркестром.