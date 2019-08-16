В Приамурье мужчину осудили за убийство собаки

"В суде установлено, что осужденный отрезал голову своей собаке во дворе собственного дома. Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов", - сообщает прокуратура Амурской области.