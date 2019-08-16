В Приамурье мужчину осудили за убийство собаки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Суд назначил 320 часов обязательных работ жителю Тамбовского района Приамурья, убившему собственную собаку, сообщает прокуратура региона.
Тамбовский районный суд признал его виновным по статье о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели.
"В суде установлено, что осужденный отрезал голову своей собаке во дворе собственного дома. Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов", - сообщает прокуратура Амурской области.
Обязательные работы подразумевают выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяют органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.