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РИА Новости

В Приамурье мужчину осудили за убийство собаки

11:58 16.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Суд назначил 320 часов обязательных работ жителю Тамбовского района Приамурья, убившему собственную собаку, сообщает прокуратура региона.
Тамбовский районный суд признал его виновным по статье о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели.
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"В суде установлено, что осужденный отрезал голову своей собаке во дворе собственного дома. Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов", - сообщает прокуратура Амурской области.
Обязательные работы подразумевают выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяют органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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