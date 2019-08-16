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РИА Новости

Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

11:57 16.08.2019 (обновлено: 12:38 16.08.2019)
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© АГН "Москва"Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
© АГН "Москва"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.

"Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения. <...> С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать", — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, когда он понял, что у самолета отказали двигатели, то страха не чувствовал.
"Видел перед собой кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко", — сказал Юсупов.
При этом он высоко оценил действия бортпроводников.
"Работали очень слаженно и быстро, профессионально — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", — рассказал пилот.
Он добавил, что стесняется известности, которую получил из-за аварии.
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
15 августа, 19:33РИА Новости
Пилот аварийно севшего А321 заявил, что не ощущает себя героем

Экстренная посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.
Действия экипажа самолета высоко оценили как политики и СМИ, так и обычные люди. Пилотов называют героями, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.
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15 августа, 14:34РИА Новости
Медведев предложил наградить экипаж, посадивший A321 в Жуковском
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомПроисшествия
Популярные комментарии
Благодаря таким мужикам , Россией можно гордиться и любить свою Родину.
16 августа, 12:06
АAАлександр Alexandr
20610011
Хорошо сказал. Хотя это тот случай, когда извиняться абсолютно не за что.
16 августа, 12:05
Алексей Шипарёв
20010010
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