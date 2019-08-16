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РИА Новости

В ГИБДД рассказали, как установить нестандартный номер на автомобиль

11:54 16.08.2019 (обновлено: 12:06 16.08.2019)
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© Фото : ГИБДД РоссииНовые автомобильные номера с 2019 года
Новые автомобильные номера с 2019 года
© Фото : ГИБДД России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Согласно изменениям в законодательстве России, на автомобили и мотоциклы с нестандартными креплениями теперь можно устанавливать знаки уменьшенного типоразмера, но обратиться за их изготовлением владелец транспортного средства должен самостоятельно в сертифицированные организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта", - рассказала Ирина Волк.
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При этом официальный представитель МВД России подчеркнула, что на сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено.
"Вместе с тем, на сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ. Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию", - рассказала Ирина Волк.
Однако, заключила официальный представитель МВД России, эти знаки могут изготавливать организации, которые имеют свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств.
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