В Якутии сотрудник Авиалесоохраны умер после тушения лесных пожаров

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Десантник-пожарный умер после работы по тушению лесных пожаров на территории лесничества в Якутии, сообщается на сайте Авиалесоохраны.
"Вечером 14 августа 2019 года, после выполнения работ по тушению лесного пожара на территории Сунтарского лесничества, скоропостижно скончался Иванов Владимир Георгиевич, десантник-пожарный " Якутской базы авиационной охраны лесов, в возрасте 45 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Руководство Авиалесоохраны выражает соболезнования друзьям, коллегам и родным погибшего.