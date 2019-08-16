В Якутии сотрудник Авиалесоохраны умер после тушения лесных пожаров

"Вечером 14 августа 2019 года, после выполнения работ по тушению лесного пожара на территории Сунтарского лесничества, скоропостижно скончался Иванов Владимир Георгиевич, десантник-пожарный " Якутской базы авиационной охраны лесов, в возрасте 45 лет", - говорится в сообщении.