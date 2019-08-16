В Челябинске хозяин волка заплатит штраф за нападение животного на ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска взыскал 15 тысяч рублей с владельца волка после того, как весной животное покусало ребенка в местном парке, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел весной этого года. Мать подростка Динара Фролова рассказала в соцсетях, что волк укусил ее сына, оставив синяки и царапины на теле. Женщина отмечала, что к животному у нее претензий нет, однако при этом она задалась вопросом, почему волк гуляет без намордника.

Обращение по данному факту было зарегистрировано в местном отделе полиции, однако правоохранители не нашли признаков нарушения административного или уголовного законодательства, так как в регионе нет нормативно-правовых актов, регулирующих данный случай. Родителям подростка рекомендовали обратиться в суд.

По информации суда, женщина в своем иске просила взыскать с владельца животного 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом в рамках заседания удалось установить, что волк действительно причинил вред здоровью ребенка.

"Тракторозаводский районный суд города Челябинска вынес решение о частичном удовлетворении требований... С Сергея П. взыскана... компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец животного в ходе судебного заседания исковые требования не признал в полном объеме, решение пока не вступило в законную силу.