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РИА Новости

Эксперты прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

11:46 16.08.2019 (обновлено: 21:54 16.08.2019)
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© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
© CC0 / mortenkilsholm
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия). Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США планомерно наращивают свое военное присутствие в Арктике и могут разместить новые военные базы и объекты в Гренландии вне зависимости от того, купят они этот остров или нет, считают опрошенные РИА Новости в пятницу эксперты.
Ранее газета Wall Street Journal написала со ссылкой на информированные источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании.
Согласно этой статье, некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.
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Новые базы

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков счел такую сделку Вашингтона и Копенгагена маловероятной. При этом, по мнению эксперта, американское военное присутствие в Гренландии будет расти при любом сценарии.
"В то, что Дания продаст такую огромную территорию США, я не верю, но Вашингтон однозначно выбьет право разместить там свои военные базы, так как Штатам сейчас необходимо наращивать свое военное присутствие в Арктике", - сказал собеседник агентства.
Экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что США используют этот остров для размещения своей военной инфраструктуры с 1950-х годов.
"С военной точки зрения США уже давно используют Гренландию как часть своей глобальной ПРО. Так, в Гренландии уже стоит система предупреждения о ракетном нападении в населенном пункте Туле. Также ещё с начала 1950-х годов там расположена авиабаза ВВС США", - отметил он.
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Эксперт подчеркнул, что военное превосходство в регионе – не единственная причина купить остров: Трампа привлекают богатые месторождения нефти и газа.
"Трамп, прежде всего, предприниматель, поэтому он всегда стремится действовать с позиции материальной выгоды. Купив остров, США достигнут сразу двух важных целей - получат возможность нарастить своё военное присутствие в Арктике и богатые месторождения нефти и газа", - пояснил Ивашов.

Угроза для России

Говоря о возможных военных угрозах для России, Сивков отметил, что целью американского оружия, которое может появиться в Гренландии, в первую очередь могут стать базы Северного флота РФ.
"Там наверняка появятся береговые станции для слежения за нашими подлодками, развернут аэродромы, в том числе истребительной авиации. Также в Гренландии могут разместить ракеты дальностью порядка 3 тысяч километров, которые будут нацелены на пункты базирования нашего Северного флота", - полагает эксперт.
Ивашов выразил надежду, что тренд на наращивание военного присутствия в Арктике не перерастет в открытый конфликт.
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"Силовое давление будет, но надеемся на благоразумие сторон. Россия, как и США, сегодня наращивает свое военное присутствие в Арктике. Эта тенденция сохранится, пока углеводороды не заменят на более эффективный и менее дорогой источник энергии", - отметил собеседник агентства.
Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 миллионов долларов, но получил отказ.
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Константин СивковДональд ТрампЛеонид ИвашовРоссияСШАГренландияВ мире
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