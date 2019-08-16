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РИА Новости

В ингушском центре для инвалидов нашли молоко без документов о безопасности

11:45 16.08.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молочная продукция. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Специалисты управления Россельхознадзора по Ингушетии обнаружили в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов молоко, на которое отсутствовали документы, подтверждающие его безопасность, сообщает ведомство.
"В ходе внеплановой проверки в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов установлено, что в наличии имеется молочная продукция - молоко ультрапастеризованное - без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность", - говорится в сообщении.
Прилавок с молочной продукцией
11 апреля, 12:30РИА Новости
Россельхознадзор рассказал о доле фальсификата российской "молочки"
Отмечается, что пробы молочной продукции из данной партии были отправлены для лабораторных исследований в Ставрополь, по итогам которых в образцах обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.
"За отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов в отношении виновного лица составлен административный материал", - уточняет ведомство.
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РоссельхознадзорИнгушетияОбщество
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