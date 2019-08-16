В ингушском центре для инвалидов нашли молоко без документов о безопасности

НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Специалисты управления Россельхознадзора по Ингушетии обнаружили в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов молоко, на которое отсутствовали документы, подтверждающие его безопасность, сообщает ведомство.

"В ходе внеплановой проверки в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов установлено, что в наличии имеется молочная продукция - молоко ультрапастеризованное - без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробы молочной продукции из данной партии были отправлены для лабораторных исследований в Ставрополь, по итогам которых в образцах обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.