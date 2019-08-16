Глава оркестра Почетного караула заявил о популярности "Спасской башни"

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. "Спасская башня" входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей в мире, нет коллективов, которые бы не хотели принять в нем участие, заявил РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула, майор Павел Гернец.

В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.

"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – это один из трёх самых крупных международных культурных проектов среди известнейших военно-музыкальных фестивалей мира… Я не встречал военно-музыкальный коллектив, который бы не хотел принять участие в "Спасской башне", - сказал Гернец.

По его словам, Военный образцовый оркестр Почётного караула с отдельной программой на фестивале не выступает.

"Мы работаем в сводном оркестре, но нам доверено открывать и закрывать специальный проект Фестиваля "Военные оркестры в парках города", который проходит в Москве в преддверии основной программы фестиваля с мая по август, плюс отдельная наша задача – это проведение ритуала возложения венков на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду участниками фестиваля", - отметил Гернец.

Он добавил, что из-за занятости оркестр Почетного караула пока не участвует в других военно-музыкальных фестивалях.

"В разные годы наш оркестр участвовал в фестивалях военных оркестров в Швейцарии, Финляндии, Швеции, во Франции. Таких фестивалей и в Европе, и в мире много, это достаточно популярные мероприятия. К сожалению, сейчас мы пока не участвуем в них, это связано с очень плотным графиком основной деятельности", - сказал Гернец.