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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Глава оркестра Почетного караула заявил о популярности "Спасской башни"

11:43 16.08.2019 (обновлено: 13:10 16.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют, посвященный встрече Нового года, в Москве
Праздничный салют, посвященный встрече Нового года, в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. "Спасская башня" входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей в мире, нет коллективов, которые бы не хотели принять в нем участие, заявил РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула, майор Павел Гернец.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
15 августа, 13:58Фестиваль "Спасская башня"
На "Спасской башне" впервые выступят более тысячи зарубежных участников
"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – это один из трёх самых крупных международных культурных проектов среди известнейших военно-музыкальных фестивалей мира… Я не встречал военно-музыкальный коллектив, который бы не хотел принять участие в "Спасской башне", - сказал Гернец.
По его словам, Военный образцовый оркестр Почётного караула с отдельной программой на фестивале не выступает.
"Мы работаем в сводном оркестре, но нам доверено открывать и закрывать специальный проект Фестиваля "Военные оркестры в парках города", который проходит в Москве в преддверии основной программы фестиваля с мая по август, плюс отдельная наша задача – это проведение ритуала возложения венков на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду участниками фестиваля", - отметил Гернец.
Фестиваль Спасская башня
15 августа, 13:58Фестиваль "Спасская башня"
Стали известны подробности выступления сводного оркестра "Спасской башни"
Он добавил, что из-за занятости оркестр Почетного караула пока не участвует в других военно-музыкальных фестивалях.
"В разные годы наш оркестр участвовал в фестивалях военных оркестров в Швейцарии, Финляндии, Швеции, во Франции. Таких фестивалей и в Европе, и в мире много, это достаточно популярные мероприятия. К сожалению, сейчас мы пока не участвуем в них, это связано с очень плотным графиком основной деятельности", - сказал Гернец.
При этом он сообщил, что ежегодно оркестр участвует в международном фестивале духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова в Тамбове, где представляет каждый раз новую программу.
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Фестиваль "Спасская башня"Россия
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