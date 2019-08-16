ВСУ пытались проникнуть на позиции ополчения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков предприняла попытку проникнуть на позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР.

С 21 июля в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя полный запрет на ведение любого вида огня и диверсионную деятельность.

"Сегодня ночью в нарушение действующего перемирия и минских договоренностей украинские оккупанты из 35-й бригады морской пехоты совершили попытку проникнуть на наши позиции", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, около полуночи диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков в количестве 11 человек пыталась приблизиться к позициям ополчения.

"Одновременно с выдвижением противника в небе над нашими позициями был обнаружен разведывательный БПЛА противника. Подразделениями ПВО Народной милиции беспилотник был сбит. После уничтожения БПЛА диверсионная группа врага прекратила движение и вернулась на свои позиции", - сказал представитель ведомства.