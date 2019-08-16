Иран не давал гарантий, что освобожденный танкер не направится в Сирию

ТЕГЕРАН, 16 авг - РИА Новости. Тегеран не давал никаких гарантий того, что освобожденный Гибралтаром танкер с иранской нефтью не направится в Сирию, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.