Пострадавшим от весенних пожаров аграриям Забайкалья вручили новые трактора

Дым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края. Архивное фото

Дым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края

ЧИТА, 16 авг – РИА Новости. Забайкальским фермерам вручили 21 трактор взамен сгоревших в результате степных пожаров в апреле этого года, сообщила пресс-служба губернатора.

"Всего погорельцам из семи муниципальным районов была передана 21 единица новой техники. Еще три трактора будут доставлены в Читу на днях. Таким образом, новые трактора взамен уничтоженных огнем получат все владельцы пострадавших хозяйств", - говорится в сообщении.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений, 24 трактора.

"Крупные агрохолдинги сплотились и вместе с Росагролизингом достаточно оперативно отреагировали, пошли навстречу аграриям, попавшим в беду", - приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Росагролизинг" Павла Косова.