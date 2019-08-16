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РИА Новости

Пострадавшим от весенних пожаров аграриям Забайкалья вручили новые трактора

11:35 16.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края
Дым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Дым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края. Архивное фото
ЧИТА, 16 авг – РИА Новости. Забайкальским фермерам вручили 21 трактор взамен сгоревших в результате степных пожаров в апреле этого года, сообщила пресс-служба губернатора.
"Всего погорельцам из семи муниципальным районов была передана 21 единица новой техники. Еще три трактора будут доставлены в Читу на днях. Таким образом, новые трактора взамен уничтоженных огнем получат все владельцы пострадавших хозяйств", - говорится в сообщении.
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Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений, 24 трактора.
"Крупные агрохолдинги сплотились и вместе с Росагролизингом достаточно оперативно отреагировали, пошли навстречу аграриям, попавшим в беду", - приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Росагролизинг" Павла Косова.
В середине июня правительство РФ выделило Забайкальскому краю 820 миллионов рублей на компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края, пострадавшим от степных пожаров. Президентом России в апреле был подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
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