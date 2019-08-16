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РИА Новости

"Уральские авиалинии" скорректируют программу обучения пилотов

11:30 16.08.2019 (обновлено: 12:28 16.08.2019)
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© Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© Ruptly
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" скорректирует программу обучения пилотов после ЧП в Подмосковье, сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.
"Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о том, будет ли изменена программа обучения пилотов после инцидента в Подмосковье.
Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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