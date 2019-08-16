"Уральские авиалинии" скорректируют программу обучения пилотов

"Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о том, будет ли изменена программа обучения пилотов после инцидента в Подмосковье.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.