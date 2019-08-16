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РИА Новости

Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества, заявили в ГД

11:29 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка у банкомата Сбербанка
Девушка у банкомата Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка у банкомата Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества и будут более удобными средствами платежа для россиян, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее Сбербанк опубликовал на своем сайте описание технологии оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
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"Сбербанк о данной проработке заявлял еще полгода назад, и подробно обсуждали все "за" и "против". Мое мнение, что это дополнительная ступень аутентификации клиента, и более надежная. В ближайшем будущем мы, безусловно, столкнемся с новыми видами биохакинга, но на сегодня метод будет достаточно безопасным. Как и любое нововведение, оно будет иметь поначалу ошибки системы и софта, и "железа", но их устранение сделает систему достаточно надежной и снизит, в целом уровень мошенничества, увеличив удобства для клиентов", - считает эксперт.
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Согласно документу Сбербанка, оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы расплатиться в магазине с помощью биометрии, нужно предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка. После того, как держатель вставит карту в ридер биотерминала, на дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.
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При этом операция возврата не может быть осуществлена с использованием биометрического метода идентификации, а только при предъявлении банковской карты. Сбербанк и торговая сеть "Азбука вкуса" запустили оплату с помощью биометрии еще в сентябре 2016 года. Тогда Сбербанк указывал, что планирует продолжить внедрение биометрических способов оплаты в торговом эквайринге. Сейчас оплата с помощью отпечатка пальца доступна в нескольких десятках магазинов в Москве.
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