Эксперт оценил рекомендации по орнитологической безопасности полетов

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Документ, который описывает основные мероприятия по орнитологической безопасности полетов, был принят в 1989 году и требует обновления, рассказал РИА Новости руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.

"Основной документ, содержащий полный перечень требований по противодействию птицам на аэродромах - "Руководство по орнитологическому обеспечению безопасности полетов", было разработано в 1988 году, введено в 1989 году и с тех пор не менялось. До сих пор отрасль работает по этому документу. Он, наверное, самый устаревший из всех в авиационной отрасли. Для своего времени он был прогрессивным, а теперь он морально устарел. Изменились хозяйственные отношения, наука и практика. А проверка состояния самолета проводится по этому устаревшему документу", - отметил Рыжов.

Эксперт уточнил, что 20-30 лет назад необходимо было ввести хотя бы какие-то меры по орнитологической безопасности для аэропортов, потому что не было ничего. Нормы были, но ничего не делалось.

"Отголоски этого мы, можно сказать, видим в сегодняшнем увеличении числа столкновений", - считает Рыжов.

Как уточнил эксперт, систему требований надо не поменять полностью, а обновить: ввести новые формулировки и требования.