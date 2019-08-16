В Саратове три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в Саратове, в результате пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 11.00 (10.00 мск) у дома 24 по улице Соколовогорская.
8 августа, 01:21РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2111, ВАЗ-2107 и маршрутный микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №95. В результате ДТП двое взрослых и один двухлетний ребенок доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.