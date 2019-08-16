Цифровое телевидение доступно более 99% жителей Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Охват населения Ленинградской области цифровым вещанием, на которое регион переходит 14 октября, составляет более 99%, а остальные жители подключаются через спутник по льготным тарифам, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.
"Готовность региона к переходу 14 октября на телевидение нового стандарта оценивается как высокая. Благодаря построенным ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 36 передающим станциям цифровое эфирное телевидение сегодня доступно для 99,4% населения региона", - говорится в сообщении.
Как уточняют региональные власти, в зону охвата цифрового эфирного телевещания не попадают 540 поселений Ленобласти. В них находится около 5,3 тысячи домохозяйств, при этом более 2,9 тысячи уже имеют необходимое спутниковое оборудование. "Операторы спутникового телевидения подтвердили готовность обеспечить пользователей абонентским оборудованием по льготным ценам и возможностью приема 20 телеканалов и трех радиоканалов без взимания абонентской платы", - отмечает областное правительство.
Отдельные категории граждан в Ленинградской области имеют право на получение единовременной денежной компенсации на приобретение необходимых для перехода на "цифру" антенн и приставок в размере до 3 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. Всего из областного бюджета на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34,1 миллиона рублей. Срок выплаты компенсаций - до 31 декабря 2019 года.