Цифровое телевидение доступно более 99% жителей Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Охват населения Ленинградской области цифровым вещанием, на которое регион переходит 14 октября, составляет более 99%, а остальные жители подключаются через спутник по льготным тарифам, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Готовность региона к переходу 14 октября на телевидение нового стандарта оценивается как высокая. Благодаря построенным ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 36 передающим станциям цифровое эфирное телевидение сегодня доступно для 99,4% населения региона", - говорится в сообщении.

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Как уточняют региональные власти, в зону охвата цифрового эфирного телевещания не попадают 540 поселений Ленобласти. В них находится около 5,3 тысячи домохозяйств, при этом более 2,9 тысячи уже имеют необходимое спутниковое оборудование. "Операторы спутникового телевидения подтвердили готовность обеспечить пользователей абонентским оборудованием по льготным ценам и возможностью приема 20 телеканалов и трех радиоканалов без взимания абонентской платы", - отмечает областное правительство.