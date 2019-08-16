В Гонконге арестовали демонстрантов, выбросивших китайские флаги в море

ГОНКОНГ, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала пять человек, которые, предположительно, сняли государственные флаги Китая с флагштоков в нескольких районах и бросили их в море, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Сообщается, что среди пяти задержанных одна девушка и четверо молодых людей в возрасте 20-22 лет. Подозреваемые были задержаны 14 и 15 августа.

Полиция также изъяла их компьютеры и телефоны в рамках расследования.

Некоторые протестующие 4 и 5 августа сняли государственные флаги Китая с флагштоков в двух районах и бросили их в воду.

Согласно законодательству, за осквернение государственного флага и герба нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.

Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.