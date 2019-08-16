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РИА Новости

В Гонконге арестовали демонстрантов, выбросивших китайские флаги в море

11:13 16.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолиция Гонконга
Полиция Гонконга
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полиция Гонконга. Архивное фото
ГОНКОНГ, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала пять человек, которые, предположительно, сняли государственные флаги Китая с флагштоков в нескольких районах и бросили их в море, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Сообщается, что среди пяти задержанных одна девушка и четверо молодых людей в возрасте 20-22 лет. Подозреваемые были задержаны 14 и 15 августа.
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Полиция также изъяла их компьютеры и телефоны в рамках расследования.
Некоторые протестующие 4 и 5 августа сняли государственные флаги Китая с флагштоков в двух районах и бросили их в воду.
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Согласно законодательству, за осквернение государственного флага и герба нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.
Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
С начала протестов в июне полиция задержала 748 человек, в ходе столкновений пострадали 177 полицейских.
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