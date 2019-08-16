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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказался рассматривать иск Яшина к ЦИК из-за пропуска срока

11:11 16.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался рассматривать иск Ильи Яшина к избиркому, отказавшему ему в регистрации на выборы в Мосгордуму, из-за пропуска срока, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил: в удовлетворении исковых требований отказать", - сказал судья. Мотивировкой решения является пропущенный срок для подачи иска.
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В пятницу судья Михаил Казаков начал досудебную подготовку по иску Яшина к Окружной избирательной комиссии, Мосгоризбиркому и Центральной избирательной комиссии, и перешёл к предварительным слушаниям.
Ответчик в лице окружной и центральной избирательных комиссий считает, что срок искового заявления пропущен, поэтому иск не подлежит удовлетворению. Прокурор поддержал данную позицию.
Адвокат Яшина Вадим Прохоров в свою очередь отметил, что истец отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму в срок обжаловал сначала в окружной избирательной комиссии - 15 июля, затем в городской - 30 июля, и в центральной - 9 августа, а уже пройдя эту процедуру обратились в Мосгорсуд. "Поэтому с нашей точки зрения, мы не пропустили срок (подачи иска)", — пояснил защитник.
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Второй адвокат Яшина дополнил позицию тем, что если бы истец сразу обратился в суд, то он был бы "лишён возможности обжалования решения в отказе регистрации по вертикали" избиркома.
Сам Яшин, который сейчас находится под административным арестом, был доставлен в суд, где поддержал позицию своих защитников.
Ранее Мосгорсуд отклонил аналогичный иск главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала. При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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