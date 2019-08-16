Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб –1, Латакия – 13, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Хама – 11", - говорится в бюллетене.
За сутки Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Алеппо одноименной провинции. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом около 2,4 тонны.
В течение суток подписаны пять соглашений о переходе населенных пунктов под контроль легитимного правительства Сирии. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2587.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.