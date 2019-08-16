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РИА Новости

Эксперт назвал чаек самыми опасными птицами для самолетов

11:03 16.08.2019
909
© РИА Новости / Вера КостамоЧайки с птенцами
Чайки с птенцами
© РИА Новости / Вера Костамо
Чайки с птенцами. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Чайки – самые опасные птицы для самолетов, наибольшее число столкновений воздушных судов в РФ происходит именно с ними, рассказал РИА Новости руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
"Чайки на территории нашей страны распространены очень широко. Это колониальные виды. Они колониально гнездятся, перемещаются группами, корм добывают группами, а в стае, особенно большой, маневрирование затруднено. До 30-35% столкновений российских воздушных судов происходит с чайками. А здесь (в случае на аэродроме в Жуковском - Прим. ред.) еще самолет, который превосходит птиц в скорости. Птица не успевает за самолетом", - сказал Рыжов.
Эксперт уточнил, что летние месяцы самые опасные с точки зрения столкновений с птицами, в том числе и потому, что у всех птиц в стаях много молодняка.
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
15 августа, 13:50РИА Новости
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
"Сейчас август. Размножение проходит в мае-июне в Подмосковье. Сейчас в августе в стаях чаек много молодых птиц, которые еще не очень хорошо умеют летать и жизненный опыт у них маленький. Молодые могут составлять до 50% в стае", - сказал эксперт.
Как уточнил Рыжов, если специалист-орнитолог приходит на работу в аэропорт и видит, что среди птиц в этом регионе отмечают чаек, то безопасности полетов следует уделить особое внимание.
Экстренная посадка А321 в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Экстренно севший в Жуковском A-321
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанк

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

Сотрудники ДПС и полиции на шоссе вблизи поселка Рыбаки в Подмосковье, где совершил аварийную посадку самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

Последствия вынужденной посадки в Подмосковье лайнера Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в результате попадания птиц в двигатели самолета
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва"

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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