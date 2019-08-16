Эксперт назвал чаек самыми опасными птицами для самолетов

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Чайки – самые опасные птицы для самолетов, наибольшее число столкновений воздушных судов в РФ происходит именно с ними, рассказал РИА Новости руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.

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"Чайки на территории нашей страны распространены очень широко. Это колониальные виды. Они колониально гнездятся, перемещаются группами, корм добывают группами, а в стае, особенно большой, маневрирование затруднено. До 30-35% столкновений российских воздушных судов происходит с чайками. А здесь (в случае на аэродроме в Жуковском - Прим. ред.) еще самолет, который превосходит птиц в скорости. Птица не успевает за самолетом", - сказал Рыжов.

Эксперт уточнил, что летние месяцы самые опасные с точки зрения столкновений с птицами, в том числе и потому, что у всех птиц в стаях много молодняка.

"Сейчас август. Размножение проходит в мае-июне в Подмосковье. Сейчас в августе в стаях чаек много молодых птиц, которые еще не очень хорошо умеют летать и жизненный опыт у них маленький. Молодые могут составлять до 50% в стае", - сказал эксперт.