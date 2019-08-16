В Крыму погиб второй дайвер за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Дайвер погиб на западном побережье Крыма в районе мыса Тарханкут, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Ранее сообщалось, что один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма.