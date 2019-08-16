В Крыму погиб второй дайвер за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Дайвер погиб на западном побережье Крыма в районе мыса Тарханкут, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.
Ранее сообщалось, что один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма.
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"Причал "Одесский стан", мыс Тарханкут, дайверами из воды извлечен мужчина в акваланге. Врачом констатирована биологическая смерть до прибытия",-говорится в сообщении.
Личность погибшего установлена. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.