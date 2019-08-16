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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть возьмет под контроль чистоту истоков реки Оредеж

10:56 16.08.2019
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© Fotolia / PolukarovaannaВода
Вода
© Fotolia / Polukarovaanna
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области создадут рабочую группу по обеспечению благоприятной экологической ситуации на территории памятника природы "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующее поручение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал комитету по природным ресурсам по итогам общения с жителями региона в социальных сетях.

"Озеро является популярным местом отдыха, однако большая антропогенная нагрузка приводит к замусориванию территории и нарушению экосистемы памятника природы. Рабочей группе предстоит оперативно разработать и реализовать механизмы использования территории памятника природы, способные обеспечить его сохранность и поддержать надлежащее санитарное состояние береговой зоны",- пояснил собеседник агентства.

В состав группы войдут представители областных комитетов по природным ресурсам и управлению государственным имуществом, администраций Волосовского муниципального района и Калитинского поселения, а также сотрудники ЛОГКУ "Ленобллес" и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.
Истоки реки Оредеж в урочище Донцо — региональный комплексный памятник природы, расположенный в Волосовском районе Ленинградской области между деревней Пятая Гора и бывшей деревней Большое Заречье, на четыре километра восточнее поселка Курковицы.
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