Ленобласть возьмет под контроль чистоту истоков реки Оредеж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области создадут рабочую группу по обеспечению благоприятной экологической ситуации на территории памятника природы "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующее поручение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал комитету по природным ресурсам по итогам общения с жителями региона в социальных сетях.

"Озеро является популярным местом отдыха, однако большая антропогенная нагрузка приводит к замусориванию территории и нарушению экосистемы памятника природы. Рабочей группе предстоит оперативно разработать и реализовать механизмы использования территории памятника природы, способные обеспечить его сохранность и поддержать надлежащее санитарное состояние береговой зоны",- пояснил собеседник агентства.

В состав группы войдут представители областных комитетов по природным ресурсам и управлению государственным имуществом, администраций Волосовского муниципального района и Калитинского поселения, а также сотрудники ЛОГКУ "Ленобллес" и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.