Жена рассказала о состоянии Валентина Гафта

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, он чувствует себя нормально, но про выписку из больницы еще ничего неизвестно, рассказала в пятницу РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.

"Ничего, стабильное состояние, нормально все, про выписку ничего пока не могу сказать", - сказала собеседница агентства.

Гафт - актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 году выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ: "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение", "Ёлки 3" и многие другие.