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РИА Новости
Теплоснабжение

Энергосегмент En+ увеличил прибыль по МСФО за первое полугодие в 1,7 раза

10:51 16.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергетический сегмент холдинга En+ Group ("Эн+ Груп") в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,73 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 241 миллиона долларов, следует из материалов компании.
Скорректированная EBITDA сегмента выросла на 5,3%, до 660 миллионов долларов. Выручка в энергетическом сегменте при этом снизилась на 6,7% и составила 1,597 миллиарда долларов.
Продажи электричества снизились на 0,9% к аналогичному периоду 2018 года, до 778 миллионов долларов. Продажи тепловой энергии снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 233 миллионов долларов.
Капитальные затраты в энергосегменте в первом полугодии увеличились в 2,3 раза и составили 132 миллиона долларов. Вложения в поддержание производственных мощностей составили около 42% от общего объема капитальных затрат.

"Рост связан с реализацией проектов технического присоединения к инфраструктуре энергоснабжения и повышения эффективности ТЭЦ. Кроме того, увеличение обусловлено проектом модернизации ГЭС "Новая энергия" и переносом на первое полугодие 2019 года проектов, запланированных на 2018 год", - говорится в материалах.

Ключевым энергетическим проектом En+ является программа модернизации "Новая энергия". "Ожидается, что программа будет реализована к 2046 году. Инвестиции до 2026 года составят 21 миллиард рублей, включая уже инвестированные средства. Дополнительные инвестиции до 2046 года составят 34 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
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