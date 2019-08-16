Энергосегмент En+ увеличил прибыль по МСФО за первое полугодие в 1,7 раза

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергетический сегмент холдинга En+ Group ("Эн+ Груп") в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,73 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 241 миллиона долларов, следует из материалов компании.

Скорректированная EBITDA сегмента выросла на 5,3%, до 660 миллионов долларов. Выручка в энергетическом сегменте при этом снизилась на 6,7% и составила 1,597 миллиарда долларов.

Продажи электричества снизились на 0,9% к аналогичному периоду 2018 года, до 778 миллионов долларов. Продажи тепловой энергии снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 233 миллионов долларов.

Капитальные затраты в энергосегменте в первом полугодии увеличились в 2,3 раза и составили 132 миллиона долларов. Вложения в поддержание производственных мощностей составили около 42% от общего объема капитальных затрат.

"Рост связан с реализацией проектов технического присоединения к инфраструктуре энергоснабжения и повышения эффективности ТЭЦ. Кроме того, увеличение обусловлено проектом модернизации ГЭС "Новая энергия" и переносом на первое полугодие 2019 года проектов, запланированных на 2018 год", - говорится в материалах.