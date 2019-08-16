Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии снизилась на 23,2%

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Чистая прибыль энергометаллругического холдинга "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,2% - до 796 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 5,4% - до 5,803 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 30%, до 1,185 миллиарда долларов.

При этом чистая прибыль во втором квартале выросла на 4,6% в годовом выражении - до 387 миллионов долларов, выручка - на 12%, до 3 миллиардов долларов. Ключевым фактором роста выручки во втором квартале стало увеличение объемов реализации алюминия. Скорректированная EBITDA год к году сократилась на 20,6% - до 606 миллионов долларов.

Чистый долг практически не изменился и по состоянию на 30 июня 2019 года составил 11,3 миллиарда долларов (рост на 2,2% по сравнению с показателем на конец 2018 года).

Капитальные затраты группы в первом полугодии составили 478 миллиона долларов, увеличившись на 3,2% к соответствующему периоду 2018 года.

"Второй квартал 2019 года стал первым полным кварталом деятельности группы после снятия санкций OFAC. Я с удовлетворением отмечаю, что результаты группы последовательно улучшаются. Мы увеличивали выработку электроэнергии два квартала подряд, благоприятные гидрологические условия обеспечивают рост доли энергии ГЭС в выработке группы. Кроме того, мы сохранили объем производства алюминия и постепенно наращиваем долю продукции с добавленной стоимостью в наших продажах", - отметил генеральный директор "Эн+ Групп" Владимир Кирюхин.