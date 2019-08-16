Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T10:48Z
https://ria.ru/20190816/1557562005.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149162/18/1491621862_0:288:4500:2819_1036x0_80_0_0_ce8d8a989723101dd7b54575ff7bca85.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии снизилась на 23,2%

10:48 16.08.2019
72
© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Чистая прибыль энергометаллругического холдинга "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,2% - до 796 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Выручка за отчетный период снизилась на 5,4% - до 5,803 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 30%, до 1,185 миллиарда долларов.
При этом чистая прибыль во втором квартале выросла на 4,6% в годовом выражении - до 387 миллионов долларов, выручка - на 12%, до 3 миллиардов долларов. Ключевым фактором роста выручки во втором квартале стало увеличение объемов реализации алюминия. Скорректированная EBITDA год к году сократилась на 20,6% - до 606 миллионов долларов.
Чистый долг практически не изменился и по состоянию на 30 июня 2019 года составил 11,3 миллиарда долларов (рост на 2,2% по сравнению с показателем на конец 2018 года).
Капитальные затраты группы в первом полугодии составили 478 миллиона долларов, увеличившись на 3,2% к соответствующему периоду 2018 года.

"Второй квартал 2019 года стал первым полным кварталом деятельности группы после снятия санкций OFAC. Я с удовлетворением отмечаю, что результаты группы последовательно улучшаются. Мы увеличивали выработку электроэнергии два квартала подряд, благоприятные гидрологические условия обеспечивают рост доли энергии ГЭС в выработке группы. Кроме того, мы сохранили объем производства алюминия и постепенно наращиваем долю продукции с добавленной стоимостью в наших продажах", - отметил генеральный директор "Эн+ Групп" Владимир Кирюхин.

По его словам, некоторые факторы продолжают оказывать давление на результаты компании, "поэтому краткосрочная цель – сфокусироваться на выпуске продукции с добавленной стоимостью и низкоуглеродного алюминия".
100000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Энергосегмент En+ увеличил прибыль по МСФО за первое полугодие в 1,7 раза
РИА
Новости
Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
Буровая установка
В Госдуму внесли проект о добыче попутных ископаемых
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова надеется на упрощение получения незарегистрированных лекарств
Лента
новостей
Терминал для оплаты банковскими картами
Исследование показало, как часто пенсионеры пользуются банковской картой
Салон самолета
"Аэрофлот" вступил в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика"
Вывеска PNB Banka
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
WorldSkills Kazan 2019
В Казань приехала первая команда-участница WorldSkills-2019
Котельная
Теплоснабжающие компании Северной Осетии задолжали за газ 2 млрд рублей
Работа мясного цеха
Россельхознадзор снял запрет на поставки с трех белорусских предприятий
Логотип Газпромбанка
Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали создать инструкции для поиска редких лекарств
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об интересе российских компаний к работе в Мозамбике
Мешки с мукой
Компания из Рязани планирует поставлять в Китай муку на $36 млн в год
Улица Набережная в Оренбурге
В Оренбуржье запустят первое в России производство диметилсульфида
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния