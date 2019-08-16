В Крыму автомобиль сорвался в ущелье

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Автомобиль сорвался в ущелье на мысе Меганом на юго-востоке Крыма, водитель погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"В результате поисковых мероприятий на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль Chevrolet Niva. В салоне автомобиля был обнаружен мужчина без признаков жизни", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, после осмотра места происшествия следственной группой крымские спасатели с помощью носилок доставили тело мужчины, 1969 года рождения, к спецавтомобилю.
"Ведется расследование произошедшего", - подытожил министр.