В Крыму автомобиль сорвался в ущелье

"В результате поисковых мероприятий на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль Chevrolet Niva. В салоне автомобиля был обнаружен мужчина без признаков жизни", - сказал журналистам Шахов.