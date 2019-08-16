Жительнице Хабаровска, избившей до смерти подругу, дали шесть лет колонии

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровском крае приговорил 26-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима за убийство 50-летней приятельницы, с которой они когда-то любили одного мужчину, сообщает СУСК РФ по региону.

Суд установил, что в декабре 2017 года осужденная пришла в гости к знакомой, которая проживала в поселке Циммермановка Ульчского района. Они стали распивать спиртные напитки, вспомнили о том, что ранее любили одного и того же мужчину, и поссорились. Гостья жестоко избила 50-летнюю хозяйку жилья, которая от полученных травм скончалась.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летней женщины, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.