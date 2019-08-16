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РИА Новости

Ученые рассказали о погодных аномалиях в июле

10:46 16.08.2019 (обновлено: 11:06 16.08.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рекорд температуры был установлен на Аляске и в Африке, в Арктике и Антарктиде зафиксировали минимальное количество льда, небывалая жара отмечалась в прошедшем месяце в Азии, Европе, Африке Австралии, Новой Зеландии, говорится в сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Прошедший июль был признан самым горячим на планете за 140-летнюю историю наблюдений, но помимо этого в июле ученые наблюдали другие экстраординарные климатические события на Земле.
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В Арктике и Антарктиде был зафиксирован самый маленький объем морского льда за историю наблюдений. В Арктике льда было почти на 20% меньше, чем в самый "безледный" период в 1981-2010 годах, а в Антарктиде льда было на 4,3% меньше, чем в те три десятилетия.
Самые жаркие июли за всю историю был отмечены на Аляске и в Африке, предыдущий температурный рекорд был побит и в Гонконге.
В восьмерку самых жарких июлей вошел этот месяц в 2019 году в Новой Зеландии, Австралии, Бахрейне, Азии и на Гавайях.
Новые рекорды теплых температур были установлены в Европе и Израиле. Между тем в отдельных частях Скандинавии и России температуры в июле были на 2,7 градуса ниже нормы.
Ураган Барри, пришедший на побережье США 11-19 июля, принес самый протяженный тропический ливень в штат Арканзас.
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