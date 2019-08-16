Эксперт рассказал о плюсах и минусах использования биометрии при покупках

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Развитие биометрических систем оплаты приведет к появлению новых угроз и уловок со стороны мошенников, но в то же время будут создаваться новые меры защиты, заявил РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее Сбербанк опубликовал на своем сайте описание технологии оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.

"С одной стороны, биометрические сканеры можно обмануть и биометрия может стать второй электронной цифровой подписью (ЭЦП) для похищения недвижимости и иного имущества", - считает эксперт. По его словам, обмануть сканеры можно будет при помощи силиконового лица или пальца.

"С другой стороны, при включении дополнительных мер защиты при крупных покупках, к примеру, пин-код, пароль или иное, мошенничество теряет смысл. Потому что это в разы дороже, чем просто выкрасть карту. Соответственно, по практике обычных банковских карт мы будем наблюдать разные угрозы и нападки на биометрию, а после видеть новые формы защиты, это неизбежно", - заявил Щельцин.

Согласно документу Сбербанка, оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы расплатиться в магазине с помощью биометрии, нужно предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка. После того, как держатель вставит карту в ридер биотерминала, на дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.