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РИА Новости

Эксперт рассказал о плюсах и минусах использования биометрии при покупках

10:33 16.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете
Кассир считает деньги в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Развитие биометрических систем оплаты приведет к появлению новых угроз и уловок со стороны мошенников, но в то же время будут создаваться новые меры защиты, заявил РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее Сбербанк опубликовал на своем сайте описание технологии оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
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"С одной стороны, биометрические сканеры можно обмануть и биометрия может стать второй электронной цифровой подписью (ЭЦП) для похищения недвижимости и иного имущества", - считает эксперт. По его словам, обмануть сканеры можно будет при помощи силиконового лица или пальца.
"С другой стороны, при включении дополнительных мер защиты при крупных покупках, к примеру, пин-код, пароль или иное, мошенничество теряет смысл. Потому что это в разы дороже, чем просто выкрасть карту. Соответственно, по практике обычных банковских карт мы будем наблюдать разные угрозы и нападки на биометрию, а после видеть новые формы защиты, это неизбежно", - заявил Щельцин.
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Согласно документу Сбербанка, оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы расплатиться в магазине с помощью биометрии, нужно предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка. После того, как держатель вставит карту в ридер биотерминала, на дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.
При этом операция возврата не может быть осуществлена с использованием биометрического метода идентификации, а только при предъявлении банковской карты. Сбербанк и торговая сеть "Азбука вкуса" запустили оплату с помощью биометрии еще в сентябре 2016 года. Тогда Сбербанк указывал, что планирует продолжить внедрение биометрических способов оплаты в торговом эквайринге. Сейчас оплата с помощью отпечатка пальца доступна в нескольких десятках магазинов в Москве.
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