В США два человека погибли в перестрелке около университета Алабамы

Стрельба произошла в четверг, полиция округа Монтгомери прибыла на место инцидента в 19.15 местного времени (11.15 мск), сообщил изданию сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, ещё четверо были доставлены в больницу, ранения одного из пострадавших оказались смертельными.