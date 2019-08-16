Росприроднадзор и Минэкологии Подмосковья проверят свалки около Жуковского

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.

"Да, рейд Минэкологии и Росприроднадзора в Жуковском (проверят - ред.) не только свалки - проблемные объекты отрасли по обращению с отходами. Могут поехать и в Сафоново, и на сортировку... на улице Наркомвод", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.