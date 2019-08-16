Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сбербанк готовится запустить оплату с помощью отпечатка пальца и изображения лица.

Описание такой технологии содержится в обновленных условиях проведения расчетов, опубликованных на сайте банка.

"Держатель два раза вводит придуманный им пароль, который впоследствии будет использоваться для аутентификации и подтверждения полномочий держателя карты на совершение операции оплаты или операции отмены с использованием биометрического метода идентификации, сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтверждает операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода", - описывает банк технологию.

Сервисом можно пользоваться только после дачи согласия на обработку биометрических персональных данных в офисе банка.

Оплата проходит после сканирования отпечатка пальца или изображения лица и ввода пароля на терминале.

При этом операция возврата не может быть осуществлена с использованием биометрического метода идентификации, а только при предъявлении банковской карты.