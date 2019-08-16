Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.

"От дальнейшего перелета по маршруту следования отказались 154 пассажира. Еще один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Один из них госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел накануне и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

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В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.