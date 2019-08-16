Адвокат Атамбаева подал жалобу на его незаконное задержание

БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил РИА Новости, что подал жалобу в суд на незаконное задержание бывшего главы государства, она будет рассмотрена в пятницу.

"Президент, чьи полномочия истекли, по закону не может быть задержан. Это незаконное задержание. Я обратился с жалобой в суд по этому поводу", - заявил Слесарев.

По словам адвоката, рассмотрение его жалобы пройдет в пятницу в Первомайском районном суде Бишкека в 16.30 (13.30 мск).

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.