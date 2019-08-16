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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Адвокат Атамбаева подал жалобу на его незаконное задержание

10:02 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил РИА Новости, что подал жалобу в суд на незаконное задержание бывшего главы государства, она будет рассмотрена в пятницу.
"Президент, чьи полномочия истекли, по закону не может быть задержан. Это незаконное задержание. Я обратился с жалобой в суд по этому поводу", - заявил Слесарев.
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По словам адвоката, рассмотрение его жалобы пройдет в пятницу в Первомайском районном суде Бишкека в 16.30 (13.30 мск).
Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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