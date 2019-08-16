Минздрав рассказал о препарате, за заказ которого задержали еще одну мать

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Противоэпилептический препарат "Фризиум" не зарегистрирован в России и входит в список психотропных веществ, поэтому его оборот ограничен, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook , что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированный в России "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету и призвал прекратить дело, назвав ситуацию бесчеловечной.

"Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации",- говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве уточнили, что в настоящее время препарат не зарегистрирован в России, разработчик и производитель не проводили проверку его эффективности и безопасности у пациентов в РФ.

В пресс-службе напомнили, что Минздрав неоднократно доводил информацию о механизмах получения незарегистрированных препаратов для пациентов.

"Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента выдается по заявлению медицинской, научной, образовательной организации; производителя либо разработчика лекарственного средства; организации оптовой торговли, в срок, не превышающий пяти рабочих дней. Плата за выдачу указанного разрешения не взимается",- пояснили в пресс-службе.

При этом в России зарегистрированы десятки противоэпилептических препаратов, подчеркнули в Минздраве.