В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Неизвестный похитил у сына концертмейстера одного из театров в Петербурге скрипку за 3 тысячи евро, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро. Также неизвестный похитил смычок и скрипичный футляр, в котором они находились, стоимостью по 400 евро каждый. Общий ущерб составил 3800 евро.