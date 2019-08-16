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РИА Новости

Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства

09:49 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету с просьбой прекратить дело в отношении матери, заказавшей за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, и назвал ситуацию бесчеловечной.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
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"Эта ситуация абсурдна. С одной стороны, она с точки зрения законодательства является "правильной", хотя это надо ставить в кавычках, но с другой стороны, абсолютно абсурдной и бесчеловечной", - сказал РИА Новости Бунимович.
Омбудсмен отметил, что он уже направил обращения для разбирательства в этой ситуации, и в первую очередь призыв прекратить уголовное дело.
"Первое, что я сделал, я направил обращение руководителю Следственного комитета по Москве с тем, чтобы прекратить это уголовное дело, оно не первое, как мы знаем, на моей памяти в Москве это уже четвертая такая история, но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо", - сказал омбудсмен.
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Он также отметил, что направил обращение к главе Минздрава Веронике Скворцовой, призвав решать ситуацию с нужными пациентам лекарствами как можно быстрее.
"Сколько еще должно произойти таких чудовищных историй для мам, у которых больны дети, для того, чтобы было принято решение по срочной адресной закупке таких лекарств, которые необходимы пациентам?" - заявил Бунимович.
Он назвал недопустимыми формальные отписки и затягивание вопроса по отношению к больным детям и добавил, что также обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с тем, чтобы этот вопрос был в ближайшее время рассмотрен законодателями.
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Это уже не первый подобный случай. Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда говорил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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Евгений БунимовичСледственный комитет РФВероника СкворцоваМоскваПроисшествия
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