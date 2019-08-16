В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Врачи выписали всех гражданских пациентов, пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском Красноярского края, сообщает пресс-служба минздрава региона.
По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле деревни Каменка составляет 40 человек. Один человек погиб на месте в первый день. Ранее минздрав региона сообщал, что амбулаторно осмотрен 31 пациент, госпитализировали восемь. В четверг сообщалось, что выписано два человека. В пятницу утром был выписан еще один пациент.
"Сегодня из Ачинской межрайонной больницы выписан последний из госпитализированных пациентов, таким образом, на стационарном лечении остаются только те, кто находится в военном госпитале", - говорится в сообщении.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.