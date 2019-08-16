В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Врачи выписали всех гражданских пациентов, пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском Красноярского края, сообщает пресс-служба минздрава региона.

По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле деревни Каменка составляет 40 человек. Один человек погиб на месте в первый день. Ранее минздрав региона сообщал, что амбулаторно осмотрен 31 пациент, госпитализировали восемь. В четверг сообщалось, что выписано два человека. В пятницу утром был выписан еще один пациент.

"Сегодня из Ачинской межрайонной больницы выписан последний из госпитализированных пациентов, таким образом, на стационарном лечении остаются только те, кто находится в военном госпитале", - говорится в сообщении.