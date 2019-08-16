"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Покупатель 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG) должен полностью возместить банку "Восточный" убыток в 3,7 миллиарда рублей и не оспаривать сделку в случае утери права на акции, сообщает в пятницу газета " Покупатель 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG) должен полностью возместить банку "Восточный" убыток в 3,7 миллиарда рублей и не оспаривать сделку в случае утери права на акции, сообщает в пятницу газета " Ведомости " со ссылкой на форму договора купли-продажи, которую банк направил вместе с письмом американскому инвестору Чарльзу Райану.

"Возмещение ущерба на 3,7 миллиарда рублей и отсутствие у покупателя возможности оспорить сделку или предъявить убыток в случае утраты титула владельца актива - на таких условиях банк "Восточный" готов продать 59,9% акций компании International Financial Technology Group", - пишет издание. Ранее Райан от имени фонда Parus Marine отправил в банк предложение купить акции IFTG за 2,6 миллиарда рублей.

Стоимость акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok: банк, на тот момент подконтрольный фонду, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 миллиарда рублей другой структуре фонда - Первому коллекторскому бюро (ПКБ).

У банка нет дополнительной информации о рыночной стоимости акций IFTG, поэтому он рассматривает предложения о цене сделки только с позиции "стоимости восстановления своего нарушенного права" - это 3,7 миллиарда рублей, говорится в письме банка Райану. В договоре купли-продажи указано, что сделка заключается исключительно в целях покрытия причиненных банку убытков от связанных с кредитом ПКБ сделок, а также в связи с получением в качестве отступного самих акций IFTG.

Заключая договор, Parus Marine должен будет подтвердить осведомленность о том, что акции IFTG банк получил через отступное по кредиту, и это послужило основанием для возбуждения уголовного дела, где банк – пострадавший, пишет издание. Parus Marine по условиям договора не сможет требовать расторжения договора или взыскания с "Восточного" убытков, если какие-либо судебные процессы, связанные с акциями и сделками вокруг них, создадут угрозу оспаривания права собственности на эти акции, пишет газета. Фонд также должен будет подтвердить, что рыночную цену акций нельзя достоверно определить, это не может стать основанием для оспаривания условий договора о цене или же взыскания с банка убытков, если окажется, что рыночная стоимость акций отличается от цены покупки, указано в договоре.